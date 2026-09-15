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Выдача автокредитов в Челябинской области упала на 0,3%

В августе 2026 года жителям Челябинской области выдали 3,1 тыс. автокредитов. Это на 0,3% меньше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 101 тыс. займов на машину. За месяц показатель упал на 6,9%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов зафиксирована в Краснодарском (–20,7%) и Ставропольском (–19,1%) краях, Чувашской Республике (–18,7%), Самарской области (–17%) и Пермском крае (–13,8%).

Виталина Ярховска

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