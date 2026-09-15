В Самарской области ресурсоснабжающая организация возместит ущерб за загрязнение почв «Древостоя дуба»

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования природоохранной прокуратуры о возмещении вреда, причиненного почвам особо охраняемой природной территории «Древостой дуба». Ресурсоснабжающая организация должна выплатить более 1 млн руб. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в феврале 2025 года эконадзор зафиксировал излив сточных вод из системы водоотведения. Во время проверки было отобрано шесть проб, определена степень загрязнения почв по отношению к фоновому содержанию, произведен расчет ущерба. Площадь загрязненного участка составила 720 кв. м.

В отношении должностного лица компании возбудили административное дело, штраф уже уплачен.

Руфия Кутляева