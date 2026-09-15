Челябинская агломерация попала в топ-25 по масштабу и интенсивности экономики

Челябинская агломерация заняла 25-е место в рейтинге агломераций России по вкладу и интенсивности экономики от Института территориального планирования «Урбаника», получив 33 балла.

В рейтинге использовались данные 2024 года, доступные для исследования на сентябрь 2026-го. Валовой городской продукт Челябинской агломерации тогда составлял 2 трлн руб., или 1,2 тыс. руб. на душу населения. Товаров, работ и услуг было отгружено на 1,5 трлн руб., или 895,9 тыс. руб. на душу населения. На 1 января 2024 года в агломерации проживали почти 1,7 млн человек, из них 24,2% являлись занятыми. В область исследования попали Челябинск, Копейск, Еткульский, Красноармейский, Кунашакский, Аргаяшский, Сосновский, Коркинский и Еманжелинский районы.

Лидерами рейтинга стали Московская (99 баллов), Сургутская (77) и Санкт-Петербургская (69) агломерации. Отдельно выделена Златоустско-Миасская агломерация, оказавшаяся в списке третьей с конца (8 баллов). В нее вошли Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Трехгорный, Усть-Катав, Карабаш, а также Кусинский, Чебаркульский, Саткинский, Катав-Ивановский и Ашинский районы. В 2024 году здесь валовлй городской продукт составил 0,5 трлн руб., или 802 тыс. руб. на душу населения. Отгружено товаров, работ и услуг было на 0,4 трлн руб., или 682,4 тыс. руб. на душу населения. В агломерации проживало 640 тыс. человек, из них 19,8% являлись занятыми.

Виталина Ярховска