В Самаре нашли инвесторов для реставрации двух домов-памятников
В Самаре определены инвесторы для реставрации двух объектов культурного наследия. Речь идет о Доме Рябинина-Ивановых на улице Ленинской, 201, и Доме Сажина на Вилоновской, 159–161 / ул. Вилоновская, 66. Работы на площадках проведут ИП Захарова Е. П. и ООО «Гестион 39». Решение принято по итогам аукциона Агентства развития исторической Самары, сообщает городская администрация.
Так будет выглядеть один из памятников архитектуры на Вилоновской после реставрации
Фото: Администрация Самары
По словам главы Самары Ивана Носкова, цель проекта — не просто сохранить здания, а органично вписать их в городскую среду и создать востребованные общественные пространства. Реставрация 100 объектов вошла в программу подготовки к 450-летию города. Для каждого памятника архитектуры готовят актуальные паспорта с описанием состояния и необходимых работ.
В ближайшее время инвесторам предстоит согласовать инвестиционно-реставрационные договоры со специалистами агентства. После этого начнется разработка проектной документации. Как отмечают в агентстве, перед выставлением на торги каждый объект проходит комплексную историко-архитектурную экспертизу — это позволяет четко зафиксировать объем и специфику работ и исключить риски некачественной реставрации.
Исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин уточнил, что инвесторы, отобранные в феврале 2026 года для первых четырех объектов, уже ведут разработку проектно-сметной документации. На площадках планируется развивать гостиничный бизнес: по оценке ведомства, это не только обеспечит сохранность памятников, но и станет стимулом для внутреннего туризма и формирования новых рабочих мест. При этом все здания сохранят статус объектов культурного наследия и будут эксплуатироваться с учетом установленных охранных обязательств.
В настоящее время на аукционе остаются еще пять ОКН: здание Реального училища (ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, 33–31/18), дом на ул. Алексея Толстого, 84, дом купца К. И. Курлина (ул. Водников, 84), дом Сурошникова (ул. Степана Разина, 82 / ул. Венцека, 33) и усадьба купца Ф. М. Слюсарева (ул. Алексея Толстого, 36 / ул. Комсомольская, 23). Всего в рамках нового механизма, разработанного администрацией города совместно с агентством, под реставрацию определено 11 зданий.