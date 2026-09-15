В Самаре нашли инвесторов для реставрации двух домов-памятников

В Самаре определены инвесторы для реставрации двух объектов культурного наследия. Речь идет о Доме Рябинина-Ивановых на улице Ленинской, 201, и Доме Сажина на Вилоновской, 159–161 / ул. Вилоновская, 66. Работы на площадках проведут ИП Захарова Е. П. и ООО «Гестион 39». Решение принято по итогам аукциона Агентства развития исторической Самары, сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так будет выглядеть один из памятников архитектуры на Вилоновской после реставрации

Фото: Администрация Самары Так будет выглядеть один из памятников архитектуры на Вилоновской после реставрации

Фото: Администрация Самары

По словам главы Самары Ивана Носкова, цель проекта — не просто сохранить здания, а органично вписать их в городскую среду и создать востребованные общественные пространства. Реставрация 100 объектов вошла в программу подготовки к 450-летию города. Для каждого памятника архитектуры готовят актуальные паспорта с описанием состояния и необходимых работ.

В ближайшее время инвесторам предстоит согласовать инвестиционно-реставрационные договоры со специалистами агентства. После этого начнется разработка проектной документации. Как отмечают в агентстве, перед выставлением на торги каждый объект проходит комплексную историко-архитектурную экспертизу — это позволяет четко зафиксировать объем и специфику работ и исключить риски некачественной реставрации.

Исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин уточнил, что инвесторы, отобранные в феврале 2026 года для первых четырех объектов, уже ведут разработку проектно-сметной документации. На площадках планируется развивать гостиничный бизнес: по оценке ведомства, это не только обеспечит сохранность памятников, но и станет стимулом для внутреннего туризма и формирования новых рабочих мест. При этом все здания сохранят статус объектов культурного наследия и будут эксплуатироваться с учетом установленных охранных обязательств.

В настоящее время на аукционе остаются еще пять ОКН: здание Реального училища (ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, 33–31/18), дом на ул. Алексея Толстого, 84, дом купца К. И. Курлина (ул. Водников, 84), дом Сурошникова (ул. Степана Разина, 82 / ул. Венцека, 33) и усадьба купца Ф. М. Слюсарева (ул. Алексея Толстого, 36 / ул. Комсомольская, 23). Всего в рамках нового механизма, разработанного администрацией города совместно с агентством, под реставрацию определено 11 зданий.

Георгий Портнов