В Татарстане число частных инвесторов достигло 1,2 млн

В Татарстане по итогам августа число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 1,2 млн. За месяц их количество выросло на 7,3 тыс., сообщила пресс-служба биржи.

В августе сделки на фондовом рынке Московской биржи совершали 88,2 тыс. жителей республики. По числу физических лиц с брокерскими счетами Татарстан занял восьмое место среди регионов России. Выше оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области и Башкортостан.

На Московской бирже частные инвесторы из Татарстана также открыли 175,3 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов.

Анна Кайдалова