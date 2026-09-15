Челябинская филармония открывает 90-й концертный сезон

Челябинская государственная академическая филармония в 19:00 16 сентября открывает 90-й сезон в концертном зале имени Прокофьева выступлением симфонического оркестра региона и народного артиста России, пианиста Николая Луганского. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Главными событиями сезона станут фестиваль «Какой удивительный мир», проект «Джаз на большом органе», фестиваль духовной музыки, «Курчатов Лаб» и «Курчатов Фест», фестиваль национальных культур «Синегорье». Гастрольный график филармонии начнется 24 сентября с выступления оркестра на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур вместе с Денисом Мацуевым. В Ижевске 17 октября состоится гала-концерт в театре оперы и балета Удмуртии с участием баса Ильдара Абдразакова. На сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки 21–22 октября будет звучать опера «Алеко»: в заглавной партии — Ильдар Абдразаков, за пультом — оркестр области. В течение двух дней, 16 и 18 ноября, оркестр вместе с Хиблой Герзмавой и участниками фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» выступит в Курганской филармонии, а затем в Челябинске. В январе состоится традиционный концерт оркестра в московском зале «Зарядье».

Виталина Ярховска