Orlen потеряла $400 млн при попытке купить венесуэльскую нефть за криптовалюту

Польский энергетический концерн Orlen потерял почти $400 млн при попытке купить венесуэльскую нефть в обход американских санкций. Оплата совершалась криптовалютой, пишет Financial Times.

В 2023 году Orlen внесла предоплату через швейцарскую «дочку» компаниям Hannon International и Gold Mar International Trading, зарегистрированным в ОАЭ. После три застрахованных польских судна направились в Венесуэлу, однако загрузить их не удалось. Госкомпания Petroleos de Venezuela сообщила, что не получала денег.

Танкеры простояли в море несколько месяцев и ушли обратно без товара, в результате чего Orlen списал $394 млн убытков за простой. Сейчас польский концерн пытается добиться от одной из компаний, Hannon International, $230 млн. Последняя утверждает, что таких средств у нее нет.