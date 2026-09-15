«Азимут» и AZAL возобновляют полеты из Астрахани в Баку

Российская авиакомпания «Азимут» и азербайджанская AZAL с конца сентября восстанавливают прямое авиасообщение между Астраханью и Баку, прерванное более полутора лет назад.

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Как следует из данных систем бронирования, AZAL вернется на маршрут 30 сентября, заявив три еженедельных рейса на Embraer-190. «Азимут» начнет полеты 1 октября на самолетах SSJ-100 с частотой два раза в неделю. Базовый тариф российского перевозчика в одну сторону без учета багажа стартует от 14,3 тыс. руб.

Прямое авиасообщение между городами было фактически заморожено в феврале 2025 года. Тогда AZAL приостановила полеты в Астрахань на неопределенный срок. Причиной стали риски обеспечения авиационной безопасности, обострившиеся после катастрофы декабря 2024 года, когда следовавший в Грозный Embraer-190 азербайджанского перевозчика потерпел крушение при вынужденной посадке в Актау.

Никита Маркелов