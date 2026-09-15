Зарубежные СМИ: Кто может поддержать Саудовскую Аравию в конфликте с хуситами?

Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик, тем временем наступление хуситов продолжается. Мировые цены на нефть держатся на уровне выше $107 за баррель. За неделю котировки марки Brent выросли почти на 10%. 14 сентября в Омане должны были пройти переговоры Ирана и других стран Персидского залива. На повестке стоял вопрос о возобновлении прохода через Ормуз. Но встречу перенесли на неопределенный срок. Тогда же йеменские хуситы вновь нанесли удары по военным объектам королевства. По данным саудовских властей, пострадали 13 мирных жителей. Эр-Рияд активно ищет поддержку на Западе. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Почти 50 лет назад Саудовская Аравия построила нефтепровод «Восток-Запад». Он проходит через всю территорию страны, от Персидского залива до Красного моря. Магистраль возвели специально на случай, если Ормуз окажется заблокированным. Тогда судоходство в акватории было под угрозой из-за ирано-иракской войны.

Однако план Б, очевидно, не сработал: в результате атак хуситов нефтепровод выведен из строя. И сроки его ремонта неизвестны, пишет Reuters. По информации источников агентства, Эр-Рияд до сих пор запрашивает военное вмешательство Вашингтона. Но пока безрезультатно. В свою очередь, источник в международно признанном правительстве Йемена сообщил Reuters, что хуситы продолжают усиливать ракетные и беспилотные атаки.

На этом фоне Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия запросила поддержку у Великобритании. Собеседники агентства утверждают, что премьер Энди Бернэм предварительно согласился и отправил в помощь военных советников. Источники среди британских чиновников не решились ответить, будет ли Лондон как-то еще поддерживать Эр-Рияд. Однако, по их словам, Вестминстер всерьез опасается, что хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. Это приведет к катастрофическим последствиям как для мировой экономики, так и для британских автомобилистов.

Тем временем стоимость фрахта нефтяного танкера на основном маршруте через Ормуз побила исторический рекорд — больше $1 млн в день. Как пишет Bloomberg, в таких условиях судовладельцы едва покрывают расходы на эксплуатацию.

В теории, Саудовская Аравия могла бы вторгнуться в Йемен, как это было в 2015 году. Но тогда страна будет буквально воевать на два фронта: с хуситами на юге и Корпусом стражей исламской революции на востоке. Без реальной поддержки США такие планы выглядят как нелепая авантюра. И это может привести к сокращению нефтедобычи в королевстве в два раза, говорят аналитики, опрошенные Financial Times. Также у Эр-Рияда остается вариант пойти на сделку с Тегераном. Но такое развитие событий еще менее вероятно, заключает издание.