Крупнейшая в Перми благотворительная акция снизила объем привлеченных средств

В 2026 году благотворительная акция помощи тяжелобольным детям и сиротам «Цветы жизни» собрала 4,79 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Дедморозим». В этом году к событию присоединились 25,2 тыс. человек из 174 учебных заведений и 40 населенных пунктов. Годом ранее в акции приняли участие более 28,3 тыс. человек.

Как рассказала директор по коммуникациям «Дедморозим» Кристина Быстрик, 24% участников акции присоединились к ней впервые.

«Некоммерческие организации по всей стране столкнулись со снижением числа участников подобных акций и объемов сборов: крупные фонды в среднем потеряли 15–20%, а малые — до 70%», — рассказала она.

Напомним, в 2025 году благотворительная акция «Цветы жизни» собрала рекордное количество средств — 5,3 млн руб. Суть акции заключается в том, что учителя, учащиеся и их родители отказываются от большого количеством цветов, а сэкономленные средства направляют на благотворительность.