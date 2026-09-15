Заболеваемость ОРВИ в Прикамье выросла на 49,5% за неделю

За неделю с 7 по 13 сентября 2026 года в Пермском крае было зарегистрировано 11649 случаев ОРВИ, количество заболевших увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 49,5%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Как отмечают в ведомстве, эпидемический порог не превышен. Рост заболеваемости характерен для текущего периода года и связан с формированием организованных коллективов.

По информации лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии, в том числе вирусы парагриппа и риновирусы.