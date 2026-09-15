Число челябинских частных инвесторов выросло на 6 тыс. человек

В Челябинской области количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа 2026 года составило 1,1 млн человек (+6 тыс. за месяц). Из них в августе на фондовом рынке Мосбиржи совершали сделки 76,5 тыс. инвесторов, сообщает пресс-служба платформы.

Челябинская область занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана в топ-10 регионов России по количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Московской бирже частными инвесторами региона, составило 155 тыс. Общее число физических лиц с брокерскими счетами на платформе по итогам прошлого месяца составило 42,5 млн человек, ими открыто более 81,4 млн счетов.

Виталина Ярховска