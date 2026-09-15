В Перми основам пожарной безопасности научились воспитанники детских лагерей

В рамках проекта «Большая пожарная игра в Перми — 2026: безопасность в общественном пространстве» действиям при пожаре в общественных местах научились 452 воспитанника городских детских лагерей. Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации операторов услуг в области пожарной безопасности (ассоциация РОПБ). Обучение прошло в рамках реализации проекта по гранту фонда проектов губернатора Пермского края. Софинансирование проекта составило свыше 1,15 млн руб., еще 1,12 млн руб. выделила ассоциация.

В прошлом году занятия для школьников прошли в Перми, Соликамске, Чусовом, Кунгуре и Краснокамске.

На базе ряда учебных заведений появятся также ресурсные центры, которым бесплатно будет передано оборудование и методические материалы для самостоятельной организации обучения.