Шестерых жителей Стерлитамака лишили права управления маломерными судами

Советский районный суд Уфы удовлетворил иск транспортного прокурора о лишении шестерых жителей Стерлитамака права управлять маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Октябрьский районный суд Уфы в январе этого года признал трех руководящих сотрудников республиканской Государственной инспекции по маломерным судам МЧС виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 и п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Их приговорили к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что с 2023 года по 2024 год подсудимые незаконно, в том числе за взятки, оформляли аттестационные документы о прохождении гражданами теоретических и практических испытаний на право управления маломерными судами. В результате несколько местных жителей, не имеющих необходимых знаний и навыков, незаконно получили судоводительские удостоверения.

Майя Иванова