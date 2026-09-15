Составлено ИИ-Ассистентъ

В период с 13 по 14 сентября 2026 года Минобороны России сообщало об установлении контроля над населенными пунктами Черняков, Широкое и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области. 9 сентября 2026 года подразделения ВС РФ взяли под контроль Озерное в Харьковской области, а днем ранее — Долгенькое и Березники.

Ранее, 7 августа 2026 года, российские военнослужащие заняли Анискино в Харьковской области. 4 августа 2026 года Минобороны России отчиталось о взятии Бакшеевки, Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области. 1 августа 2026 года российские подразделения установили контроль над Ольговкой в Харьковской области и Любицким в Запорожской области.

В июле 2026 года подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Захаровку, Ивашкино, Волоховское и Петро-Ивановку в Харьковской области. При этом 27 июня 2025 года Вооруженные силы РФ взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, нанеся удары по подразделениям ВСУ, территориальной обороны и нацгвардии Украины.