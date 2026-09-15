Оренбургская область заняла второе место в ПФО по уровню безработицы
Аналитики Центра экономических исследований агентства «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») подготовили рейтинг регионов России по уровню безработицы. База рейтинга основана на данных Росстата за второй квартал 2026 года.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Первое место (наименьший уровень безработицы) — у Нижегородской области (0,9%), за ней следует Калужская область с тем же показателем. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,0%). Москва находится на 11-м месте (1,3%). Оренбургская область занимает 13-е место (1,4%, снижение по сравнению со II кварталом 2025 года на 0,1%), Ульяновская область — на 26-й позиции (без изменений в сравнении с прошлым годом), Самарская область — на 32-м месте (1,6%, снижение на 0,3%). Среди регионов ПФО лидером остается Нижегородская область, на втором месте — Оренбургская область, замыкает тройку лидеров Удмуртия (1,4%). Ульяновская область — на шестом месте, Самарская область — на девятом. По среднему времени поиска работы лидером общероссийского рейтинга стала Саратовская область, где на поиск работы в среднем уходит 1,1 месяца. Ульяновская область по этому показателю на шестом месте среди регионов России, здесь на поиск работы в среднем уходит 2,5 месяца. Самарская область — на 39-м месте (5 мес.), Оренбургская — на 42-м месте (5,1 мес.). Хуже всего ситуация со временем поиска работы в Еврейской автономной области, где на это уходит почти целый год — 10,7 месяца.