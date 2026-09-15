Оренбургская область заняла второе место в ПФО по уровню безработицы

Аналитики Центра экономических исследований агентства «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») подготовили рейтинг регионов России по уровню безработицы. База рейтинга основана на данных Росстата за второй квартал 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первое место (наименьший уровень безработицы) — у Нижегородской области (0,9%), за ней следует Калужская область с тем же показателем. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,0%). Москва находится на 11-м месте (1,3%). Оренбургская область занимает 13-е место (1,4%, снижение по сравнению со II кварталом 2025 года на 0,1%), Ульяновская область — на 26-й позиции (без изменений в сравнении с прошлым годом), Самарская область — на 32-м месте (1,6%, снижение на 0,3%). Среди регионов ПФО лидером остается Нижегородская область, на втором месте — Оренбургская область, замыкает тройку лидеров Удмуртия (1,4%). Ульяновская область — на шестом месте, Самарская область — на девятом. По среднему времени поиска работы лидером общероссийского рейтинга стала Саратовская область, где на поиск работы в среднем уходит 1,1 месяца. Ульяновская область по этому показателю на шестом месте среди регионов России, здесь на поиск работы в среднем уходит 2,5 месяца. Самарская область — на 39-м месте (5 мес.), Оренбургская — на 42-м месте (5,1 мес.). Хуже всего ситуация со временем поиска работы в Еврейской автономной области, где на это уходит почти целый год — 10,7 месяца.

Сергей Титов, Ульяновск