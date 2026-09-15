Медикам, оказавшим помощь пострадавшим от атаки БПЛА, вручили благодарственные письма

Сотрудники детской больницы №4 Кировского района Надежда Ратегова и Елена Самитова получили благодарственные письма за оказание помощи пострадавшим в результате удара беспилотника по жилому дому в Перми. Как сообщает спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин, 7 сентября осколки беспилотника задели проезжавший автобус. Надежда Ратегова вывела пассажиров в безопасное место, а Елена Самитова оказала первую помощь раненому мужчине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Дмитрия Малютина Фото: соцсеть Дмитрия Малютина

Напомним, 7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, два человека погибли. Еще четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.