Главное на рынке недвижимости к утру 15 сентября

Центробанк предложил ограничить максимальный срок рассрочки на жилье тремя годами после сдачи дома, сообщается в проекте основных направлений развития финрынка. Кроме того, предлагается установить требование оформлять жилье в собственность дольщика после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, а также вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование. ЦБ также предложил ограничить размер ответственности дольщиков при нарушении ими сроков оплаты — она не будет превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Регулятор отметил, что распространение рассрочки может приводить к скрытому увеличению долговой нагрузки граждан.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила увеличить максимальную сумму кредита, при которой позволяется брать ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас лимит составляет 15 млн руб., его не пересматривали с 2019 года. Как отмечается, за это время стоимость жилья существенно выросла, из-за чего семьи с ипотекой выше порога не могут получить поддержку.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (принадлежит «Ростеху») вновь выставил на продажу долю в 25% в ОАО «Авангард». Начальную цену снизили до 763,4 млн руб. На балансе компании — бизнес-центр «Финляндский» площадью 9,2 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге. Объект находится на ул. Комсомола напротив Финляндского вокзала. Здание имеет статус выявленного памятника архитектуры послевоенного периода. По сведениям издания «Деловой Петербург», стоимость БЦ оценивается в 100–120 тыс. рублей за кв. м. Лот пытались реализовать на торгах в июне за 1 млрд руб., однако заявок никто не подал.

Торги по продаже Дома художника Евгения Филатова в московских Хамовниках, принадлежащего бизнесмену Константину Григоришину, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Здание площадью 1,7 тыс. кв. м пытались продать за 2 млрд руб., пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Здание в Молочном переулке имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Ранее за объект пытались выручить 4,12 млрд руб.

Российская гильдия риелторов (РГР) попросила власти скорректировать запрет на строительство в зонах затопления и подтопления, сообщает «РИА Недвижимость». В гильдии отметили, что закон вступил в силу без специального переходного порядка для начатых проектов. РГР предложила установить переходный порядок для завершения строительства и оформления объектов, строительство которых было начато на законных основаниях, при подтвержденной безопасности. Там также предложили дифференцировать условия освоения территорий по степени опасности и установить порядок адаптации ранее утвержденных градостроительных решений. Обращение РГР направила председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минстроя Иреку Файзуллину.

В Москве с 1 сентября 2026 года изменилась система предоставления разрешительных документов в строительстве, сообщил Мосгосстройнадзор. Теперь юридически значимым результатом становится запись в цифровом реестре Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. Заявители отслеживают статус услуги в личном кабинете на mos.ru, а при положительном решении получают выписку из реестра с QR-кодом для перехода к записи; ранее выданные разрешения сохраняют силу до конца срока, а любые изменения вносятся уже в реестр. Для застройщиков процесс упрощен: система автоматически находит данные по ИНН/СНИЛС, включая заключения экспертизы и разделы проектной документации, за счет интеграции с федеральными реестрами.