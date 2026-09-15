На гостевом маршруте в Перми выявили более 500 ненормативных вывесок

Специалистами администраций Ленинского, Индустриального и Дзержинского районов проведено обследование территорий в границах «гостевого маршрута». Как сообщает пресс-служба пермской мэрии, в рамках контрольных мероприятий было выявлено 510 вывесок, не соответствующих новым требованиям благоустройства. Из них 344 объекта были убраны добровольно, остальные 166 будут демонтированы в принудительном порядке.

Изменения в правила благоустройства Перми в части размещения вывесок на «гостевом маршруте» вступили в силу 1 сентября 2025 года. Теперь необходимо использовать вывески определенных цветов (белый, белый с возможностью использования на торцах фирменного цвета, белый с абрисом фирменного цвета либо черный на всем протяжении фасада). Информационные и модульные таблички на зданиях должны быть выполнены из прозрачной основы, с контурным, несплошным написанием информации.

До 1 сентября текущего года в городе действовал переходный период, в течение которого собственники должны были привести объекты в нормативное состояние.