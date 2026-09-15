Оренбуржца приговорили к 20 годам за подготовку теракта против военнослужащего

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону жителя Оренбурга признали виновным в подготовке теракта против российского военнослужащего по заданию украинских спецслужб. Данные приводит пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант находился в Оренбурге и договорился о сотрудничестве с представителями ГУР МО Украины. В сентябре 2023 года по указанию кураторов он приехал в Ростов-на-Дону, где начал следить за одним из офицеров Вооруженных сил РФ и собирать информацию о нем. В октябре того же года виновный забрал из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить под автомобиль военного.

Ранее взрывчатку заложила вражеская сторона. Однако довести замысел до конца не удалось — сотрудники ФСБ задержали его прямо в момент извлечения СВУ. Предварительно силовики заменили его на муляж.

Суд назначил оренбуржцу 20 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима. Дополнительно ему был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Яна Вежлева