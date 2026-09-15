В Учалах водителя придавило кабиной УАЗа

Гострудинспекция Башкирии начала расследование гибели 62-летнего работника МУП «Учалыводоканал», сообщает пресс-служба ведомства.

11 сентября бригада смазывала передние колеса УАЗа с применением электротельфера. После завершения смазки водитель попросил слесаря аварийно-восстановительных работ приподнять кабину автомобиля. Неожиданно трос оборвался, и кабина придавила водителя. Коллеги вручную приподняли ее и вытащили пострадавшего, но он скончался до приезда машины скорой помощи.

Обстоятельства и причины случившегося определят по итогам расследования, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина,

Майя Иванова