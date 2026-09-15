Жительницу Самары поймали на мошенничестве с пособиями на несуществующих детей

В Промышленном районе Самары суд вынес приговор местной жительнице по делу о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Государственное обвинение поддержала прокуратура района. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что ранее судимая женщина, зная порядок предоставления мер господдержки, подала заявления на единовременное пособие при рождении ребенка. При этом она предоставила копии свидетельств о рождении с недостоверными сведениями — в документах говорилось о появлении на свет двоих детей.

На основании этих документов ей назначили выплаты. Незаконно полученные средства женщина использовала по своему усмотрению, причинив государству ущерб на сумму свыше 600 тыс. рублей. Во время процесса подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Георгий Портнов