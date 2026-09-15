В Чувашии по итогам купального сезона зарегистрировали 16 происшествий на водоемах — на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год в Чувашии число происшествий на воде снизилось на 27%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За год в Чувашии число происшествий на воде снизилось на 27%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За лето 14 человек погибли, что на 33% меньше прошлогоднего показателя. Среди погибших были несовершеннолетние. Еще четырех человек удалось спасти.

За купание в местах, где купаться запрещено, составили 27 административных протоколов: 17 нарушителям вынесли предупреждения, еще 10 назначили штрафы.

Анна Кайдалова