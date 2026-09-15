Суд вернул в муниципальную собственность шесть участков в Оренбургском районе

Во время следствия стало известно, что несколько граждан получили шесть участков на территории одного из СНТ через необоснованное принятие в члены товарищества аффилированных лиц, которые на самом деле не планировали пользоваться землей. Впоследствии участки были раздроблены и проданы более чем за 6 млн руб., хотя приобретались примерно за 80 тыс. руб. каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее в прокуратуре сообщали, что изначально членами «Боевого братства» являлись участники специальной военной операции, однако их исключили из состава членов СНТ для того, чтобы права на выкуп земли перешли к доверенным лицам из состава организованной группы. Обвиняемые действовали сообща с главой Нежинского сельсовета и председателем СНТСН «Боевое братство».

Прокурор района потребовал в суде признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть землю в муниципальную собственность: суд удовлетворил этот иск. Вскоре ответчики обжаловали решение, однако апелляционная инстанция признала требования прокурора обоснованными. Решение суда уже вступило в законную силу, его исполнение будет контролироваться в ведомстве.

Яна Вежлева