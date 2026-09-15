Челоблсуд оставил в СИЗО обвиняемого в растрате при поставке питания в школы

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о содержании под стражей индивидуального предпринимателя, обвиняемого в растрате 15,7 млн руб. при поставке питания в детские сады и школы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокат бизнесмена просил изменить меру пресечения, ссылаясь на отсутствие у подзащитного намерений скрыться и его ослабленное состояние здоровья. Однако апелляционная инстанция встала на сторону обвинения. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 28 августа 2026 года осталось в силе. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 27 октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в конце августа сотрудники УФСБ и СУ СКР по Челябинской области задержали директора ООО «ДиалогПлюс», ООО «Овощъ» Галину Галицыну и аффилированного индивидуального предпринимателя по подозрению в хищении средств на сумму свыше 30 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Компании поставляют горячее питание в детские сады и школы Челябинска. По информации источников в администрации города, организации заключали с ИП фиктивные договоры субподряда и завышали рыночную стоимость продуктов питания, что способствовало хищению средств.

Виталина Ярховска