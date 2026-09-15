Россия увеличила в пять раз поставки пшеницы в Киргизию

Объем российского экспорта пшеницы в Киргизию составил 220,2 тыс. т, в денежном выражении — $47,1 млн по итогам первого полугодия. Это в 4,8 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из данных киргизской статистической службы.

Россия за январь-июнь стала главным поставщиком пшеницы в Киргизию, обогнав по этому показателю Казахстан. Тот, напротив, сократил экспорт пшеницы в республику вдвое — до $14,5 млн (64,3 тыс. т), передает «РИА Новости». Незначительными также оказались поставки пшеницы в Киргизию из Канады.

Киргизия нарастила импорт российского ячменя. Показатель за отчетный период вырос с $9,8 тыс. (50 т) до $2,98 млн (15,2 тыс. т). У Казахстана эту культуру закупили на $3,3 млн (16,8 тыс. т).

Кроме того, Киргизия импортировала из России рис на $562 тыс. (+5%), кукурузу — на $55 тыс. (+5%), овес — на $44 тыс. (рост в 3,1 раза), гречиху и другие злаки — на $28,3 тыс. (-62%).