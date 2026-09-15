Россия увеличила в пять раз поставки пшеницы в Киргизию
Объем российского экспорта пшеницы в Киргизию составил 220,2 тыс. т, в денежном выражении — $47,1 млн по итогам первого полугодия. Это в 4,8 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из данных киргизской статистической службы.
Россия за январь-июнь стала главным поставщиком пшеницы в Киргизию, обогнав по этому показателю Казахстан. Тот, напротив, сократил экспорт пшеницы в республику вдвое — до $14,5 млн (64,3 тыс. т), передает «РИА Новости». Незначительными также оказались поставки пшеницы в Киргизию из Канады.
Киргизия нарастила импорт российского ячменя. Показатель за отчетный период вырос с $9,8 тыс. (50 т) до $2,98 млн (15,2 тыс. т). У Казахстана эту культуру закупили на $3,3 млн (16,8 тыс. т).
Кроме того, Киргизия импортировала из России рис на $562 тыс. (+5%), кукурузу — на $55 тыс. (+5%), овес — на $44 тыс. (рост в 3,1 раза), гречиху и другие злаки — на $28,3 тыс. (-62%).
Смена главного поставщика происходит на фоне того, что торговля зерном между Россией и Казахстаном уже не раз сталкивалась с ограничениями. В мае 2022 года Россия на уровне ЕАЭС настаивала на введении всеми членами союза квот и пошлин на экспорт зерновых в третьи страны, объясняя это риском реэкспорта российского зерна через партнеров союза в обход ограничений; Казахстан выступал против этой меры.
В том же 2022 году Россия на фоне активных закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана временно запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС, что вызвало в Казахстане недовольство и подозрения в дискриминации.
Позднее, в 2024 году, Казахстан закрыл свой рынок для российских аграриев, поставлявших в страну 1–5 млн тонн зерна в год, а в октябре Россельхознадзор ввел ответные ограничения, включая запрет на ввоз казахстанской пшеницы. Эта предыстория показывает, что расстановка поставщиков пшеницы в регионе неоднократно менялась под влиянием торговых решений властей, а не только объемов урожая и спроса.