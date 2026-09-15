В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса

В Челябинске 15 сентября открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал», в церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В эксплуатацию введены шесть гостиничных корпусов общей вместимостью 3,1 тыс. мест, сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект планируется полностью завершить в 2027 году.

Вторая очередь кампуса включает пять студенческих гостиниц (четыре 16-этажные и одну семиэтажную) и корпус повышенной комфортности, работающий по стандарту трехзвездочного отеля для размещения преподавателей и ученых. Стоимость проживания в апартаментах для приглашенных специалистов установлена на уровне 4,1 тыс. руб. в сутки. Ранее, в августе 2024 года, в рамках первого этапа были сданы два жилых корпуса на 336 мест, которые в настоящее время полностью заселены.

Межуниверситетский кампус «Южный Урал» строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Участниками проекта являются семь ведущих вузов региона, включая ЮУрГУ и ЧелГУ. Общая площадь объектов кампуса составит почти 122 тыс. кв. м. Третий, завершающий этап строительства включает возведение учебно-научного комплекса площадью более 40 тыс. кв. м с 44 лабораториями, а также многофункционального конференц-зала. Ввод этих объектов в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Евгений Рыженьков