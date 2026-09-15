В Херсонской области гражданину Украины дали 18 лет за шпионаж

Херсонский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Украины за шпионаж и хранение взрывчатки. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, мужчина передавал Главному управлению разведки (ГУР) Украины информацию о местонахождении и маршрутах передвижения российских войск.

По данным следствия, 44-летний украинец передавал сведения ГУР Украины через WhatsApp. Он сообщал о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения российской военной техники и военнослужащих, которые участвовали в СВО на территории Херсонской области. При обыске у мужчины нашли тайники со взрывными устройствами.

Подсудимый проходит по делу о шпионаже (ст. 276 УК) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатки или взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК). Помимо тюремного заключения, ему назначили штраф в 400 тыс. руб.