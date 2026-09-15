Нижегородская мэрия хочет ужесточить требования к оформлению фасадов

Мэрия Нижнего Новгорода намерена прописать в правилах благоустройства детальные требования к художественному оформлению входных групп, фасадов, размещению кондиционеров и банкоматов и регламентировать порядок художественной консервации зданий. Проект изменений опубликован для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Колористическое решение зданий будет определяться утвержденной мэрией архитектурно-художественной концепцией территории (при ее наличии) либо колерным паспортом фасада. С принятием норм при строительстве или ремонте зданий потребуется разработка проекта декоративного и информационного оформления в строгом соответствии с концепцией и паспортом.

Дополнительные траты из городского бюджета в связи с принятием решения не потребуются. Расходы на разработку концепций могут быть возложены на инвесторов, расходы на оформление фасадов – на собственников зданий, говорится в пояснительной записке к проекту изменений.

При сохранении текущего регулирования продолжится деградация архитектурного облика центральной части города, снижение туристической привлекательности и рост числа судебных споров по правомерности установки рекламных конструкций и изменения цвета фасадов, считают в мэрии. «Введение института архитектурно-художественных концепций даст застройщикам готовые шаблоны дизайна, а обязательное наличие колерного паспорта исключит субъективность при приемке работ по окраске фасадов», - отмечается в пояснительной записке.

Для исторической части Нижнего Новгорода введут особый режим художественной консервации аварийных объектов, позволяющий закрывать фасады «баннерами высокого качества» вместо глухих заборов. В случае задействования объектов культурного наследия потребуется дополнительное согласование с региональным управлением госохраны ОКН.

Кроме того, среди новых запретов при ремонте зданий – окрашивание дверей и оконных заполнений, выполненных из дуба и других ценных пород дерева, а также окрашивание поверхностей, облицованных камнем.

Следить за соблюдением новых правил будет управление муниципального контроля.

Галина Шамберина