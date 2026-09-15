Двое жителей Дуванского района обвиняются в похищении человека

Салаватский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело двоих жителей Дуванского района, обвиняемых в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Установлено, что в мае этого года нетрезвые фигуранты дела из личной неприязни решили похитить знакомого. Они пришли в его дом в селе Улькунды. Один из обвиняемых проник в дом через окно и открыл дверь своему соучастнику.

Затем фигуранты дела насильно вывели хозяина на улицу, посадили в автомобиль, вывезли на окраину села и избили. После этого их задержали полицейские.

Майя Иванова