«На 100% исторический день»

Матч-открытие «Volga арены» в Нижнем Новгороде завершился победой нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2. Игру посетили 12 тыс. зрителей. В руководстве клуба и области назвали матч историческим, открывающим для «Торпедо» новую главу. Игрокам пожелали как можно скорее украсить новую домашнюю арену Кубком Гагарина.

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Матч-открытие новой домашней арены ХК «Торпедо» на Стрелке был долгожданным и для команды, и для ее болельщиков. Спорткомплекс начали строить в 2022 году, его открытие несколько раз откладывалось. В итоге билеты на матч 14 сентября было не достать: их разобрали сразу после старта продаж.

Болельщики начали собираться на игру за несколько часов до ее начала. Как рассказывал потом в послематчевом интервью главный тренер торпедовцев Алексей Исаков, когда он приехал за три часа до игры, «вокруг дворца уже было столько болельщиков, что сложно было даже дойти до входа». Атмосфера перед ареной была по-настоящему праздничной, хотя с прогнозами относительно исхода матча многие осторожничали: слишком сильный соперник.

Команды тоже нервничали. Алексей Исаков отметил, что «любая игра против „Ак Барса“ — это вывеска, это игра против очень сильного соперника». По словам главного тренера казанского клуба Анвара Гатиятулина, его игроки тоже понимали, что торпедовцы «сверхмотивированы»: «Большой матч, большая игра». Он поздравил нижегородцев с «новым домом», добавив, что «здесь все на высшем уровне».

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Непривычные условия усиливали волнение. «Еще три недели назад, когда мы сюда заходили, когда были первые попытки провести тестовые тренировки, потренироваться и что-то предположить, как все будет, здесь были просто голые стены. То, что сделал клуб за последние две недели, — это действительно, на мой взгляд, настоящий подвиг. Из абсолютно пустого помещения эту арену превратили в уютную, домашнюю, комфортную арену», — рассказал Алексей Исаков. Он признался, что на разминке все чувствовали «легкий мандраж»: «Когда я вышел и провел первые секунды внутри этой чаши — это были, наверное, самые сложные моменты».

Сам матч тоже был очень напряженным. В первом периоде казанцы начали мощную атаку, и уже на второй минуте Дмитрий Кателевский забил гол. Нижегородцы выровняли счет на девятой минуте, а на 14-й вышли вперед: отличились Даниил Сероух и Игорь Гераськин соответственно. Второй период торпедовцы начали в большинстве и воспользовались инициативой: Владимир Ткачев завершил комбинацию Егора Виноградова и Михаила Воробьева. В третьем периоде казанцы играли в большинстве, и Егор Соколов из «Ак Барса» сократил разрыв.

Концовка игры вышла интригующей. За полторы минуты до окончания матча «Ак Барс» снял вратаря, и казанцы вшестером смогли еще раз ударить по воротам соперника. Но этот гол не был засчитан из-за блокировки вратаря. Болельщики «Торпедо» ликовали.

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«Не считаю, что на этом празднике мы были, так сказать, гостями», — прокомментировал итоги матча Анвар Гатиятулин. .Алексей Исаков победу над «Ак Барсом» назвал «вдвойне приятной», отметив, что торпедовцы «выложились на 100%». «Победа в первом периоде — это, как правило, показатель настроя команды. Думаю, мы показали, что настрой сегодня был колоссальный», — сказал наставник «Торпедо». По его словам, игроки «давно мечтали о такой большой поддержке»: «Сегодня мы по-настоящему ощутили, что такое, когда за тебя болеют 12 тысяч твоих преданных зрителей».

Первый победный матч на домашней арене главный тренер «Торпедо» назвал «на 100% историческим»: «Проводя четвертый сезон в Нижнем Новгороде, я уже точно проникся тем, что такое „Торпедо“ для Нижнего Новгорода, что такое Автозавод для Нижнего Новгорода, как здесь болеют, как здесь любят хоккей и как долго ждали эту арену. Это действительно событие колоссального масштаба». По словам Алексея Исакова, открытие такой арены «дает большие возможности для команды»: «Мы надеемся, что с открытием этой арены шагнем на качественно новый уровень».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обращаясь к игрокам в раздевалке после матча, тоже пожелал им как можно скорее украсить «Volga арену» главным трофеем КХЛ: «Надо уже повесить этот кубок где-то здесь». «Мне кажется, я гораздо больше вас переживал, чтобы именно первый матч стал счастливым», — поделился глава региона. На память об игре ему подарили победную шайбу. Глеб Никитин добавил, что команды правительства и клуба «вложили душу» в новую арену. «Сложностей было миллион, будем еще донастраивать, лед дошлифовывать, систему кондиционирования… Но на Стрелке сегодня началась новая эпоха», — заключил глава региона.

Татьяна Салахетдинова