ТАСС: создание общего рынка нефтепродуктов ЕАЭС могут отложить до 2030 года

Создание единого рынка нефти и нефтепродуктов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют перенести на 2030 год. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс Казахстана, который министерство национальной экономики вынесло на общественное обсуждение 3 сентября, обратил внимание ТАСС.

Также в документе сообщается о переносе сроков введения выравнивающего коэффициента налога на добычу полезных ископаемых с 2027-го на 2030 год. Мера необходима для «сближения цен на нефть и нефтепродукты в рамках единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС».

Страны ЕАЭС планировали создать общий рынок газа, однако его запуск, намеченный на 2025 год, отложили до 1 января 2027 года. В мае 2026 года Минэнерго Казахстана заявляло, что рассматривает перенос сроков реализации отдельных элементов общего электроэнергетического рынка внутри союза.