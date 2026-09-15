ТАСС: создание общего рынка нефтепродуктов ЕАЭС могут отложить до 2030 года
Создание единого рынка нефти и нефтепродуктов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют перенести на 2030 год. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс Казахстана, который министерство национальной экономики вынесло на общественное обсуждение 3 сентября, обратил внимание ТАСС.
Также в документе сообщается о переносе сроков введения выравнивающего коэффициента налога на добычу полезных ископаемых с 2027-го на 2030 год. Мера необходима для «сближения цен на нефть и нефтепродукты в рамках единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС».
Страны ЕАЭС планировали создать общий рынок газа, однако его запуск, намеченный на 2025 год, отложили до 1 января 2027 года. В мае 2026 года Минэнерго Казахстана заявляло, что рассматривает перенос сроков реализации отдельных элементов общего электроэнергетического рынка внутри союза.
Общий рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС задумывался не только как торговая площадка: проект договора о его формировании, который главы правительств союза готовили с 2022 года, включает единые правила доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системам на территории стран—членов. Сам запуск рынка изначально планировался на 2025 год, и перенос на 2030 год означает отсрочку согласования этих практических условий работы на национальных инфраструктурах.
Налоговая часть связана с той же логикой выравнивания условий: различия в ставках и пошлинах между Россией и Казахстаном были заметными, и стартовавший в 2015 году российский налоговый маневр отчасти объяснялся созданием ЕАЭС — он сблизил различавшиеся в разы размеры экспортных пошлин двух стран. Выравнивающий коэффициент НДПИ, по замыслу, должен служить сближению цен на нефть и нефтепродукты в рамках единого рынка, поэтому его перенос с 2027 на 2030 год откладывает не отдельную техническую поправку, а согласование налоговых условий, от которых зависит работа общего рынка.