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В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей

В Татарстане планируют установить 191 муляж стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. На эти цели выделят 10,5 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей

В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В эту сумму входят поставка и установка муляжей. Финансирование закупки будет осуществляться из бюджета республики.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Анна Кайдалова