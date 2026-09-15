В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей
В Татарстане планируют установить 191 муляж стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. На эти цели выделят 10,5 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В эту сумму входят поставка и установка муляжей. Финансирование закупки будет осуществляться из бюджета республики.
Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения».