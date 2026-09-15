В Татарстане планируют установить 191 муляж стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. На эти цели выделят 10,5 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане закупят муляжи камер на 10,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В эту сумму входят поставка и установка муляжей. Финансирование закупки будет осуществляться из бюджета республики.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Анна Кайдалова