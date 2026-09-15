Челябинская конно-спортивная школа «Рифей» признана лучшей в стране

Челябинская школа олимпийского резерва «Рифей» признана лучшей в стране в номинации «Специализированные спортивные сооружения для отдельных и экстремальных видов спорта» IV Национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В эту номинацию заявки подали 64 объекта со всей России, в шорт-лист вошел 31 участник. Жюри конкурса единогласно признало победителем спортивную школу олимпийского резерва «Рифей» имени Латышева. Эксперты отметили уникальную инфраструктуру школы и ее значительный вклад в развитие конного спорта в регионе. Организаторами конкурса выступили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений (РАСС) при поддержке Министерства спорта РФ.