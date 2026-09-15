Суд в Удмуртии отказал вдове бойца ЧВК «Вагнер» в выплатах на 11 млн рублей

Глазовский райсуд Удмуртии отказал вдове погибшего участника СВО, служившего в ЧВК «Вагнер», в признании права на социальные выплаты общей суммой более 11,1 млн руб. Женщина оспаривала отказы Минобороны РФ и страховой компании «СОГАЗ». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Истец требовала признать за ней право на три выплаты: 5 млн руб. по указу президента от 5 марта 2022 года №98, 3 млн руб. по закону «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и страховую компенсацию в размере 3,1 млн руб. по указу президента от 3 августа 2023 года №582.

Как установил суд, супруг истца не заключал контракт с Минобороны о прохождении военной службы, не состоял в добровольческом формировании ведомства и не был мобилизован. Он отбывал наказание в колонии-поселении, где заключил соглашение с ЧВК «Вагнер».

Суд указал, что «Вагнер» не относится к добровольческим формированиям, создаваемым или находящимся в ведении Минобороны. Поэтому заключившие с организацией контракт лица не приобретают статус граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Минобороны.

При этом погибший был посмертно награжден медалью «За отвагу». Однако суд отметил, что само по себе награждение не дает права на выплаты, предусмотренные для военнослужащих и участников государственных добровольческих формирований.

Представители военного комиссариата и Военно-социального центра Минобороны также подтвердили, что сотрудники частных военных компаний не состоят на денежном довольствии ведомства и не имеют статуса военнослужащих.

В результате суд признал отказы Минобороны и «СОГАЗа» соответствующими закону и отказал в удовлетворении иска в полном объеме.