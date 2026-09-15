Приставы взыскали уголовный штраф с осужденного за мошенничество пермского предпринимателя

Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали уголовный штраф с индивидуального предпринимателя, осужденного за мошенничество с бюджетными деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году в рамках региональной программы поддержки предпринимательства из бюджета авансом выплачивались средства для покрытия расходов на оплату труда работников, трудоустроенных через Центр занятости населения. Бизнесмен подал заявку на трудоустройство девяти человек, после чего на его счет поступило 615 тыс. руб. Фактически же предприниматель никого не трудоустраивал и заработную плату не выплачивал. Когда от него потребовали отчитаться за использование полученной субсидии, он составил фиктивные трудовые договоры, попросив подписать их своих родственников и знакомых, состоявших на учете как безработные.

Суд квалифицировал действия предпринимателя как мошенничество и приговорил его к уголовному штрафу в размере 150 тыс. руб. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае неуплаты штрафа в установленный законом 60-дневный срок назначенное ему наказание может быть заменено. Кроме того, судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы РФ и запретил регистрационные действия с автомобилем. Осужденный полностью выплатил штраф.