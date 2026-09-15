Ратмира Мавлиева и Марата Васимова исключили из Инвесткомитета Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в состав Инвестиционного комитета Башкирии. Своим указом он исключил из совещательного органа бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Васимов (слева) и Ратмир Мавлиев (справа от него) исключены из Инвесткомитета Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Марат Васимов (слева) и Ратмир Мавлиев (справа от него) исключены из Инвесткомитета Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Место подследственного экс-чиновника займет исполняющий обязанности главы городской администрации Рустам Шарипов. Кроме того, из расширенного состава комитета исключен председатель горсовета Уфы Марат Васимов: его заменит глава администрации Аскинского района Динис Юсупов. Последний в феврале стал исполняющим обязанности Совета муниципальных образований Башкирии вместо господина Васимова.

Инвесткомитет Башкирии создан в марте 2019 года вместо республиканской правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов. Орган призван формировать и реализовывать единую инвестиционную политику на территории региона и привлекать инвестиции в экономику республики. Возглавляет комитет сам Радий Хабиров.

Идэль Гумеров