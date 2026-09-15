В Татарстане в августе банки выдали 7,2 тыс. POS-кредитов на 510,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за месяц выдали 7,2 тыс. товарных кредитов на 510,2 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане за месяц выдали 7,2 тыс. товарных кредитов на 510,2 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с июлем количество выдач выросло на 6%, объем — также на 6%. Средний размер кредита не изменился и составил 71 тыс. руб., средний срок — 19 месяцев.

За восемь месяцев жители Татарстана оформили 51 тыс. товарных кредитов на 3,5 млрд руб. В среднем на 1 тыс. жителей пришлось 12,8 новых POS-кредитов. Средний чек составил 68 тыс. руб., средний срок — 17 месяцев.

В Кировской области в августе выдали 1,9 тыс. кредитов на 110,3 млн руб., в Чувашии — 1,7 тыс. на 103 млн руб., в Марий Эл — 1 тыс. на 65 млн руб.

В целом по России в августе банки выдали 266,5 тыс. POS-кредитов на 17,9 млрд руб. За месяц количество выдач выросло на 9%, объем — на 11%.

Анна Кайдалова