В Татарстане за месяц выдали 7,2 тыс. товарных кредитов на 510,2 млн рублей
В Татарстане в августе банки выдали 7,2 тыс. POS-кредитов на 510,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ.
В Татарстане за месяц выдали 7,2 тыс. товарных кредитов на 510,2 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По сравнению с июлем количество выдач выросло на 6%, объем — также на 6%. Средний размер кредита не изменился и составил 71 тыс. руб., средний срок — 19 месяцев.
За восемь месяцев жители Татарстана оформили 51 тыс. товарных кредитов на 3,5 млрд руб. В среднем на 1 тыс. жителей пришлось 12,8 новых POS-кредитов. Средний чек составил 68 тыс. руб., средний срок — 17 месяцев.
В Кировской области в августе выдали 1,9 тыс. кредитов на 110,3 млн руб., в Чувашии — 1,7 тыс. на 103 млн руб., в Марий Эл — 1 тыс. на 65 млн руб.
В целом по России в августе банки выдали 266,5 тыс. POS-кредитов на 17,9 млрд руб. За месяц количество выдач выросло на 9%, объем — на 11%.