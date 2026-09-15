В Оренбурге за минувшие сутки из-за пожаров эвакуировали двух человек, еще один погиб

За минувшие сутки в Оренбургской области зарегистрировано 15 пожаров, сообщает региональное МЧС. Из них 11 техногенных, три ландшафтных на общей площади 560 кв. м и один лесной на площади 2 га. В результате происшествий погиб один человек, двое эвакуированы, еще двое были спасены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сообщается, что накануне в Орске горела квартира в доме на улице Осипенко. При тушении огнеборцы обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Возгорание на площади 5 кв. м ликвидировали 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

В Соль-Илецке на улице Свердлова также загорелась квартира: спасатели вывели из задымленного помещения двух человек, включая ребенка, еще двое эвакуировались самостоятельно. Возгорание возникло из-за замыкания электросети.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в котором пострадал один человек. На водных объектах региона происшествий не зафиксировано, сообщает МЧС.

Яна Вежлева