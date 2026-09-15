В Оренбуржье книжное издательство выпустило две новые детские книги

В Оренбургской области книжное издательство им. Г.П. Донковцева выпустило две новые детские книги: «Побег на самолете врага» и «Чудные зверушки с волшебной опушки». Об этом сообщает правительство региона.

«Побег на самолете врага» — комикс о легендарном подвиге Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Летчик-истребитель, в феврале 1945 года совершил дерзкий побег из фашистского плена на захваченном тяжелом бомбардировщике «Хейнкель He-111». Татьяна Леонтьева изложила эту историю для детей 6-11 лет, нарисовал художник Валерий Кравченко.

Вторая книга — «Чудные зверушки с волшебной опушки» — это девять «сказок в стихах» оренбурженки Оксаны Клюевой. Издание адресовано детям младшего школьного возраста.

Руфия Кутляева