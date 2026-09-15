Мэрия сообщила о рассылке фейковой информации про открытие мемориала в Оренбурге

Мэрия Оренбурга назвала фейковой рассылку в соцсетях информации о том, что в центре города откроется мемориал «Герои нашего края». Местные жители обратили внимание на подобные публикации в онлайн-мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В тексте сообщений упоминалось, что открытие памятника должно пройти на площади перед зданием администрации и будет длиться около 1 часа и 45 минут. На изображении также было указано, что на церемонии открытия будут присутствовать ветераны и кадетский хор. Однако мэрия заявила, что не имеет отношения к данной информации. Жителей города призывают доверять исключительно официальным источникам.

Яна Вежлева