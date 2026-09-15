Криптобиржа CoinEx в декабре прекратит работу
Криптовалютная биржа CoinEx объявила о поэтапном закрытии. Услуги по выводу средств будут доступны до 22 декабря 2026 года, сказано в пресс-релизе площадки. Сервисы CoinEx Wallet и CoinEx Vault продолжат работать.
В CoinEx объяснили, что решение о прекращении деятельности принято «с учетом затяжного спада на рынке криптовалют, значительного сокращения общего объема торгов и ликвидности в отрасли», а также ростом регуляторных требований и затрат на их соблюдение, «вышедших за разумные пределы». Биржа заверила, что ее резерв активов превышает 100%, а все средства пользователей доступны для вывода.
С 15 сентября CoinEx прекращает регистрацию новых пользователей и выплаты реферальных вознаграждений. 22 сентября остановят все неторговые спотовые сервисы, в том числе фьючерсы. 29 сентября биржа полностью прекратит спотовую торговлю. Собственный токен CET биржа планирует выкупить по цене 0,005 USDT за монету. За хранение активов, не выведенных в срок, будет введена ежемесячная комиссия в размере 5% от первоначального остатка.
CoinEx была основана в Гонконге в 2017 году. В 2018 году биржа запустила свой токен CET.
Комментарий отраслевого эксперта дополняет картину: тренд на закрытие слабых криптопроектов, по его оценке, скорее всего продолжится, поскольку дешевых денег стало меньше, а регуляторные требования выше. Пользователи и ликвидность при этом уходят к крупным игрокам.
Для индустрии такие закрытия болезненны в моменте, но, по мнению эксперта, нормальны вдолгую: рынок очищается от площадок и проектов, которые не смогли стать устойчивым бизнесом.