Криптобиржа CoinEx в декабре прекратит работу

Криптовалютная биржа CoinEx объявила о поэтапном закрытии. Услуги по выводу средств будут доступны до 22 декабря 2026 года, сказано в пресс-релизе площадки. Сервисы CoinEx Wallet и CoinEx Vault продолжат работать.

В CoinEx объяснили, что решение о прекращении деятельности принято «с учетом затяжного спада на рынке криптовалют, значительного сокращения общего объема торгов и ликвидности в отрасли», а также ростом регуляторных требований и затрат на их соблюдение, «вышедших за разумные пределы». Биржа заверила, что ее резерв активов превышает 100%, а все средства пользователей доступны для вывода.

С 15 сентября CoinEx прекращает регистрацию новых пользователей и выплаты реферальных вознаграждений. 22 сентября остановят все неторговые спотовые сервисы, в том числе фьючерсы. 29 сентября биржа полностью прекратит спотовую торговлю. Собственный токен CET биржа планирует выкупить по цене 0,005 USDT за монету. За хранение активов, не выведенных в срок, будет введена ежемесячная комиссия в размере 5% от первоначального остатка.

CoinEx была основана в Гонконге в 2017 году. В 2018 году биржа запустила свой токен CET.