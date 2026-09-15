В Давлеканово завод обязали погасить более 2 млн рублей долга по зарплате
Альшеевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела директора давлекановского ООО «Завод литейных технологий "Продвижение"» по факту полной невыплаты свыше двух месяцев зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) на сумму более 2 млн руб. При расследовании дела принят комплекс мер, и задолженность перед работниками погашена, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.
Установлено, что с октября 2025 года по май этого года руководитель предприятия не выплачивал зарплату 20 сотрудникам, общая сумма задолженности превысила 2,3 млн руб. При этом у компании были средства, которые по указанию руководителя направили на текущие расчеты с контрагентами и «поддержание видимости благополучной финансово-хозяйственной деятельности».
Уголовное дело направлено в суд для назначения судебного штрафа директору.