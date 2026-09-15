«Красное & Белое» попало в топ-20 самых дорогих брендов России

Сеть магазинов «Красное & Белое», основанная челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым и его партнерами, заняла 17-е место в рейтинге самых дорогих брендов России 2025 года по версии бренд-консалтинговой компании BrandLab.

Стоимость бренда за год увеличилась на 16%, до 287,4 млрд руб. Однако по сравнению с 2024-м сеть потеряла в списке одну позицию. Также в рейтинг попала компания «Технониколь», совладельцем которой является уроженец Магнитогорска Игорь Рыбаков. Производитель кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов оказался на 67-м месте со стоимостью бренда в 40,1 млрд руб. В 2024-м организации в списке не было.

Виталина Ярховска