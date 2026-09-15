В Перми зарегистрирована компания для строительства дата-центра

В Перми зарегистрировано ООО «ЦОД Пермь». Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована 10 сентября. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Бенефициаром компании выступает основатель и управляющий «ЦОД Эксперт» Дмитрий Шаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «ЦОД Эксперт» в августе этого года объявило о планах строительства центра обработки данных в Перми. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было заключено с агентством инвестиционного развития Пермского края.

Планируется, что новый ЦОД будет соответствовать стандарту «Tier 3», иметь подведенную мощность 7 МВт и рассчитан на 456 серверных стоек. Объем планируемых инвестиций превысит 3,5 млрд руб.