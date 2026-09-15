«Калашников» впервые показал комплекс «Калитка-КА» для борьбы с БПЛА

Концерн «Калашников» впервые публично представил автоматизированный комплекс «Калитка-КА» для противодействия беспилотникам. Презентация проходит на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Как сообщили в концерне, комплекс предназначен для круглосуточной защиты стратегических объектов и критической инфраструктуры от разведывательных и ударных БПЛА на малых и предельно малых высотах. «Калитка-КА» уже второй год применяется в зоне проведения специальной военной операции.

Комплекс включает поворотную станину для 7,62-мм пулемета ПКТ, оптико-электронный блок с двумя дневными камерами и дальномером, электронный блок управления, а также пульт дистанционного управления. Опционально комплекс может оснащаться тепловизором. Предусмотрены стационарная и мобильная версии — последняя устанавливается на базе серийного пикапа.

По данным «Калашникова», «Калитка-КА» используется для прикрытия артиллерийских позиций, пунктов управления, маршрутов выдвижения штурмовых групп и подвоза материальных средств. Заявленная военнослужащими эффективность при работе по ударным БПЛА составляет от 70% до 100% в зависимости от типа дронов.

В концерне также сообщили, что на одном из направлений СВО за три месяца комплексы уничтожили более 200 БПЛА самолетного и мультироторного типов.

Гендиректор «Калашникова» Алан Лушников заявил, что концерн развивает системы защиты критически важных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, промышленных площадок, объектов образования и здравоохранения. По его словам, производственные мощности предприятия позволяют выпускать такие комплексы «в необходимом стране количестве».