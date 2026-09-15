В семи районах Башкирии объявили режим ЧС из-за гибели посевов

В Благоварском, Буздякском, Краснокамском, Татышлинском, Уфимском, Чишминском и Янаульском районах Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из=за гибели посевов. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Режим ЧС ввели в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за переувлажнения почвы, сильного ливня, ветра и крупного града 7 июля по 31 августа. Он будет действовать до конца сентября.

Для смягчения последствий ЧС муниципалитеты до 25 сентября должны направить в минсельхоз документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Майя Иванова