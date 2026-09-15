Жительница Перми обвиняется в хищении 300 тыс. рублей социальной помощи

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Перми, обвиняющейся в мошенничестве в крупном размере при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установило следствие, в 2024–2025 годах обвиняемая незаконно получила государственную социальную помощь для осуществления предпринимательской деятельности. Для этого она предоставила недостоверные сведения о доходах своей семьи. Ущерб краевому бюджету составил 300 тыс. руб.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.