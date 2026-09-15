В Самарской области с владельца собаки взыскали 200 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней пострадавшей

В Самарской области суд взыскал с хозяина собаки в пользу пострадавшей несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в мае этого года местный житель пос. Луначарский выпустил свою собаку породы алабай на самовыгул. Животное напало на несовершеннолетнюю девочку и причинило ей телесные повреждения. Пострадавшая обратилась в лечебное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь.

Прокурор Ставропольского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Руфия Кутляева