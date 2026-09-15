2 участника СВО и 39 детей военнослужащих поступили в ИжГМУ

485 студентов-бюджетников принял ИжГМУ по итогам приемной кампании 2026 года. В вуз поступили два участника СВО и 39 детей военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии со ссылкой на слова ректора медвуза Алексея Шкляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИжГМУ Фото: пресс-служба ИжГМУ

«Позитивную динамику показал прием в целевую ординатуру. При плане в 65 мест от Минздрава Удмуртии на обучение были зачислены 62 специалиста. За пять лет доля зачисленных выросла с 64 до 95%»,— говорится в сообщении. Под нужды целевого набора в вуз поступили 339 человек, еще 168 — по госзаказу для медучреждений республики. Квота регионального минздрава закрыта на 100%.

Всего в ИжГМУ обучаются более 4,7 тыс. человек, около 4 тыс. из них — на программах специалитета. В ординатуре — более 650, еще примерно 50 человек — в СПО и аспирантуре. Отмечается, что больше всего студентов прибыло из Татарстана, Удмуртии и Башкирии, а также других соседних регионов.

Со следующего года в вузе конкурс на целевые места планируют поднять до трех человек на место. Кроме того, для студентов-целевиков могут разработать меры материальной поддержки за счет региональных средств.